Il produttore di cosmetici naturali Laverana è il vincitore del DNP 2023 (Premio Tedesco per la Sostenibilità) - E si aggiudica così il riconoscimento più importante d'Europa per l'impegno ecologico e sociale. (FOTO)

Düsseldorf (ots) - La fase è pronta per la sostenibilità: Al termine della 15ma

Giornata Tedesca della Sostenibilità, il produttore di cosmetici naturali

Laverana è stato incoronato vincitore del Premio Tedesco per la Sostenibilità

2023 (Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2023) nel campo della trasformazione delle

risorse, durante una cerimonia alla presenza di ca. 2000 ospiti.



Il Dott. Philipp Haase ha ritirato l'ambito trofeo a nome dell'azienda e del suo

fondatore, Thomas Haase.





In occasione del Premio Tedesco per la Sostenibilità molti stakeholder e aziendeleader nel settore, per i quali la sostenibilità è parte integrante di unmodello di business innovativo, si sono incontrati a Düsseldorf durante la 15maGiornata Tedesca della Sostenibilitá.Semplifica, essere più veloce e più efficiente: La 15ma Giornata tedesca dellasostenibilità ha dimostrato ancora una volta il contributo evidente cheindividui, organizzazioni e aziende in Germania stanno dando da anni nei campidella trasformazione del clima, della biodiversità, delle risorse, della catenadi approvvigionamento e della società, affrontando così temi per i quali lanecessità di intraprendere iniziative adeguate à particolarmente sentita.Ogni anno, vincitori di premi d'onore come il Principe Alberto II di Monaco eMichael Patrick Kelly sono stati premiati alla fine del programma del congressodurante l'evento di gala del 2 dicembre, presieduto dal Cancelliere federaleOlaf Scholz.Il Premio tedesco per la sostenibilità è un ambito riconoscimento, che evidenziale politiche intraprese da un'azienda per porre in primo piano l'importante temadella sostenibilità.L'ambito trofeo del vincitore nel concorso "Azienda - Risorse nel campo dellatrasformazione" - è andato al produttore di cosmetici naturali Laverana, che da35 anni ha continuato a sviluppare in modo costante un proprio modello dibusiness sostenibile.Fin dalla sua fondazione, Laverana ha fatto convergere con coraggio e senzacompromessi tutti gli obiettivi dei diversi settori aziendali verso lasostenibilità e l'efficienza, nel rispetto delle esigenze dei clienti. Questatrinità è saldamente ancorata nel DNA dell'azienda ed è una componentecostantemente adottata a sostegno del modello di business - e la ragione delsuccesso dell'azienda e del marchio lavera Naturkosmetik ."Le nostre attività economiche sono caratterizzate da aspetti ecologici,economici e sociali, che vanno dall'estrazione delle materie prime allosmaltimento degli imballaggi da parte dei nostri clienti", afferma il fondatoredell'azienda Thomas Haase. "Negli ultimi 35 anni abbiamo sentito l'obbligo versole generazioni a venire di assumerci la responsabilità per il futuro del nostropianeta."La visione del fondatore, molto in anticipo sui tempi, si è rivelata essenzialedagli inizi dell'azienda: rendere la cosmesi naturale certificata disponibile atutti, sviluppando l'assortimento in chiave sostenibile e modificando in talsenso anche le abitudini dei consumatori.Laverana attualmente esporta con successo circa 250 prodotti di cosmesi naturalelavera dalla Bassa Sassonia in oltre 40 paesi ed è impegnata in progetti diprotezione e sviluppo del clima in tutto il mondo. Un sistema di gestioneintegrato controlla il consumo delle risorse e tutti i sistemi di gestionedell'energia, dei rifiuti, dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro,nonché la garanzia della qualità fino all'ultimo dettaglio.Nel 2021, il fondatore dell'azienda ha trasferito la proprietà di Laveranaall'omonima fondazione, garantendo così la conservazione della sua idea diazienda sostenibile. Il Dott. Phillip Haase, che da 6 anni ricopre importantiincarichi in azienda ed è membro del consiglio di amministrazione dellafondazione, concorda: "Come azienda, possiamo rafforzare la sostenibilità consoluzioni efficienti ed intelligenti. Ognuno può contribuire a ridurre lapropria impronta ecologica, acquistando prodotti sostenibili."Perché una cosa è certa per l'azienda: La natura è tutto ciò che conta! Tuttidovrebbero assumersene la responsabilità e fare di tutto per preservarla.Contatto:LaveranaSusann Vogel,mailto:presse@lavera.deUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/64783/5398764OTS: Laverana GmbH