New York Technologie "Made in Austria" erobert den Big Apple

- Wichtigster Verkehrsknotenpunkt der USA profitiert von barrierefreiem

Mautsystem

- Kapsch gewinnt Preis für Projekt des Jahres 2022 der Intelligent

Transportation Society New York



Kapsch TrafficCom gibt die Fertigstellung eines neuen Mautsystems für vier

Brücken und zwei Tunnel zwischen New York und New Jersey bekannt. Der letzte

Abschnitt des Projekts, für den die Port Authority of New York and New Jersey

und Kapsch TrafficCom den ITS NY Project of the Year 2022-Preis gewannen, ging

am 11. Dezember in Betrieb.