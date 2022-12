KYOCERA AVX tritt IMC bei, beschleunigt die Markteinführung des IdD für Anwender

London (ots/PRNewswire) - KYOCERA AVX, ein Hersteller von Antennen und

HF-Chipsätzen, ist dem IoT M2M Council (IMC) beigetreten, dem größten

Handelsverband für den aufstrebenden Sektor des Internets der Dinge (IdD). Das

Unternehmen zielt darauf ab, die Markteinführung für IdD-Anwender mit einem

ganzheitlichen Ansatz für Hardware und Konnektivität im Produktdesign zu

verbessern. Das IMC seinerseits wird dem Unternehmen Zugang zu den zahlreichen

Produktherstellern und Unternehmensnutzern unter seinen Mitgliedern bieten, die

IdD-Technologie einsetzen.



"Wir freuen uns, uns dem IMC-Ökosystem anzuschließen, der größten und am

schnellsten wachsenden IoT/M2M-Organisation der Welt", sagt Carmen Redondo,

Director of Global Marketing für Antennen bei KYOCERA AVX. "Das

Mitgliedschaftsprofil von IMC wird stark von Leuten geprägt, die Produkte mit

Konnektivität entwickeln, was sehr gut zu uns passt. Ob es um

Standard-Hardware-, Anpassungs- oder Vorzertifizierungsdienste geht, unser Ziel

ist es, den Entwicklungszyklus zu verbessern und hervorragende Konnektivität zu

bieten."