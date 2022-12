Data Storage Power - Datenspeicherung im Ländervergleich

Düsseldorf (ots) - Neues Whitepaper von Huawei bewertet 20 Länder in puncto

Datenspeicherleistung



Das neue Huawei-Whitepaper "Data Storage Power - The Digital Cornerstone of

High-Quality Development" (engl.) untersucht die Entwicklung der

Speicherindustrie, definiert quantitative Indikatoren zur Messung von

Datenspeicherkapazitäten und analysiert die aktuelle Datenspeicherlandschaft in

verschiedenen Regionen der Welt. Es soll Ländern und Unternehmen dabei helfen,

Datenspeicherkapazitäten besser zu bewerten, zu entwickeln und aufzubauen.



"Die Fähigkeit zur Datenspeicherung wird derzeit an der Kapazität gemessen",

sagt Gu Xuejun, Vizepräsident Huawei IT Product Line. "Angesichts der rasanten

Entwicklung der Branche und des Aufkommens neuer, diversifizierter Datendienste

wie KI und Big Data reicht die Kapazität allein jedoch nicht aus, um die

zukünftige Entwicklung und den Aufbau von Speichersystemen zu bewerten. Wir

brauchen eine wissenschaftlichere Definition und ein Bewertungssystem, um die

Datenspeicherkapazität effektiv zu messen."