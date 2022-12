Focus Money Plansecur unter Top 3 Finanzvertrieben 2022

Kassel (ots) - Kriterien: Seriosität, Vertrauen, Kundenberatung, Produkt und

Service, Nachhaltigkeit



Die Finanzberatungsgruppe Plansecur gehört zu den "Top 3" Finanzvertrieben 2022

gemessen an den Kriterien Seriosität, Vertrauen, Kundenberatung, Nachhaltigkeit,

Produkt und Service. Dies geht aus einer vergleichenden Studie mit über 1.500

Finanzdienstleistern hervor, die das Institut für Management- und

Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführt hat. Die Ergebnisse wurden von Focus

Money veröffentlicht.



"Plansecur rangiert seit vielen Jahren auf den vorderen Plätzen bei allen

seriösen Studien über Finanzdienstleister. Die aktuelle Umfrage für das Jahr

2022 reiht sich in diese Erfolgsserie ein", sagt Noch-Geschäftsführer Johannes

Sczepan, der nach 21 Jahren an der Spitze des Unternehmens zum Jahreswechsel in

den Ruhestand tritt. Er fügt hinzu: "Ich freue mich, Plansecur mit dieser

unabhängigen Bestätigung durch ein renommiertes Institut an meinen Nachfolger

Heiko Hauser zu übergeben."