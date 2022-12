SAP Security Xiting Platinum Partner Award für die All for One Group (FOTO)

Filderstadt (ots) - Der SAP Security-Experte Xiting und die Consulting- und

IT-Gruppe All for One Group SE arbeiten exzellent zusammen. Dies symbolisiert

der Platinum Partner Award von Xiting, der jetzt an die All for One verliehen

wurde. Unternehmen profitieren von der gemeinsamen technologischen und

beraterischen Kompetenz. Die SAP ERP User-, Rollen- und Berechtigungsverwaltung

wird sicherer und kann schneller und kostengünstiger umgesetzt werden. Michael

Zitz, Vorstandssprecher und Co-CEO der All for One Group SE, nahm den Award in

der Firmenzentrale in Filderstadt entgegen.



KOMPLEXER PROZESS: BENUTZER- UND BERECHTIGUNGSMANAGEMENT IM SAP ERP