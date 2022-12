Berlin (ots) -



- Investoren und Banken halten weiter an Wintershall Dea fest, obwohl das

Unternehmen immer noch in Russland tätig ist und sein fossiles Geschäftsmodell

fortführt

- Ukrainische und deutsche Umweltverbände veröffentlichen Recherche zur

Finanzierung der Öl- und Gasgeschäfte von Wintershall Dea

- Die Umweltverbände fordern Finanzinstitute auf, sich von Wintershall Dea zu

distanzieren - auch mit Blick auf einen möglichen Börsengang



Die Umweltverbände Deutsche Umwelthilfe (DUH) und urgewald haben heute gemeinsam

mit der ukrainischen NGO Razom We Stand eine Recherche zu Wintershall Dea

veröffentlicht. Sie benennt Banken und Investoren, die hinter Deutschlands

größten Öl- und Gasproduzenten stehen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die BASF-Tochter Wintershall Dea ignoriert nicht nur die Klimakrise. Trotz desKrieges in der Ukraine fördert sie auch weiterhin Öl und Gas in und außerhalbRusslands in Joint Ventures mit Gazprom und Lukoil. Gerade erst ist WintershallDea in die Schlagzeilen geraten, weil ein investigativer Bericht von Der Spiegelund ZDF frontal die russische Gasförderung des Unternehmens mit Kriegsverbrechenrussischer Kampfflugzeuge in Verbindung gebracht hat."Wintershall Dea heizt mit seinem rein fossilen Geschäftsmodell den ungebremstenKlimawandel an. Damit missachtet der Öl- und Gaskonzern das Pariser Klimalimitund ignoriert das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts. Wintershall Dea isttief verstrickt in Geschäfte mit dem russischen Staatskonzern Gazprom, betreibtzudem umweltzerstörerisches Fracking und fördert Gas in der Arktis. Managementund Aufsichtsrat versäumen es, angemessen auf die Klimakrise und die AggressionRusslands zu reagieren - diese 'business as usual'-Einstellung ist geradezufahrlässig. Aus menschenrechtlicher und ökologischer Sicht ist Wintershall Deaein Totalausfall" , kommentiert Constantin Zerger, Leiter Energie undKlimaschutz der DUH.Die klimaschädlichen Geschäfte von Wintershall Dea werden von einer Reihe vonFinanzinstituten möglich gemacht, die an den schmutzigen Geschäftenmitverdienen. Die heute von den NGOs veröffentlichte Recherche zeigt, welcheBanken Wintershall Dea von 2019 bis Juni 2022 insgesamt 14,1 MilliardenUS-Dollar in Form von Konsortialkrediten und Underwriting-Mandaten zur Verfügunggestellt haben. Das Ranking führen die Commerzbank, Citigroup, HSBC undUniCredit an. Darüber hinaus zeigt die Recherche, welche Investoren 1,1Milliarden US-Dollar in Anleihen des deutschen Öl- und Gasriesen halten (Stand:September 2022), wobei der Norwegische Pensionsfonds die Nummer 1 im Rankingbelegt.