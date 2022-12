Kapital 1852 mit erfolgreichem First Closing des neuen Venture-Capital-Dachfonds

Düsseldorf (ots) - Die Private-Markets-Plattform Kapital 1852 hat am 15.

Dezember 2022 das First Closing des Equity Invest V "Digital Growth II"

durchgeführt. Mit diesem Schritt startet die Investitionsphase des

Venture-Capital-Dachfonds in einem chancenreichen Marktumfeld.

Investment-Schwerpunkt des im Oktober 2022 aufgelegten Fonds bildet der Bereich

digitale Technologien. Mit einem Zielvolumen von 120 Millionen US-Dollar und

einer Zielrendite von 18 Prozent p.a. investiert der Fonds in 12 bis 16

Zielfonds weltweit führender Venture-Capital-Fondsmanager mit nachweisbaren,

veritablen Track Records, hoher Reputation und erfahrenen Investmentteams.



Zwei Fonds eines Venture-Capital-Managers mit signifikantem Track Record und

proprietären Zugang zu den technologisch führenden Wachstumsunternehmen in den

Regionen Europa und USA wurden bereits gezeichnet. Durch diesen Schritt

reduziert sich der Blind-Pool für zukünftige Investoren. Weitere

Fondsinvestments auf Basis einer breiten Pipeline in den Kernsektoren Digitale

Transformation, DeepTech, DigitalHealth und CleanTech werden in den kommenden

Jahren der Investitionsphase selektiv umgesetzt.