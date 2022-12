Wohninvestor Accentro Real Estate AG verlängert Anleihen bis 2026 und 2029 und erhöht Zinssatz um 2 Prozent / Vertrauensbeweis der Aktionäre und positives Signal für den Immobilienmarkt

Berlin (ots) - Mit der langfristigen Verlängerung zweier Anleihen und der

Erhöhung der Zinssätze um zwei Prozent kann die Berliner Accentro Real Estate AG

in schwierigem Marktumfeld einen spektakulären Erfolg verbuchen. Die

Accentro-Transaktion gilt vom Ergebnis her als "WM-Sieg in der Finanzwelt". "Die

Einigung mit den Gläubigern auf eine Verlängerung der 2023er Anleihe ist ein

wichtiger Schritt nach vorn und gibt dem Unternehmen genug Planbarkeit und

finanziellen Spielraum in anspruchsvollen Zeiten. SRC geht davon aus, dass sich

dies auch in einer Kurserholung in den kommenden Monaten widerspiegeln wird", so

Stefan Scharff, Managing Partner von SRC Research, Frankfurt am Main. Das

Rating-Haus bestätigt aufgrund der aktuellen Meldung das Kaufen-Rating bei einem

Zielpreis von sieben Euro und sieht bei dem niedrigen Kursniveau erhebliche

Kursgewinne, was auch daran liegt, dass die Anleihen umfassend abgesichert sind.



Die Vereinbarung gilt als Meisterwerk des Accentro-Vorstandsvorsitzenden Lars

Schriewer, der das Unternehmen sicher durch die Corona-Pandemie geführt hat und

ebenso erfolgreich durch die aktuellen Folgen des Kriegs in der Ukraine

navigiert. Schriewer gilt als einer der innovativsten Manager der deutschen

Immobilienwirtschaft. In diesem Jahr hat er mit Accentro den renommierten

CFI.co-Award für die beste Wohnimmobilienstrategie Deutschlands gewonnen und hat

eine richtungsweisende strategische Partnerschaft mit ImmobilienScout24

geschlossen. Im Rahmen der Kooperation sichert ACCENTRO Bauträgern und

Verkäufern eine Abnahme- und Vertriebsgarantie zu und schafft so ein sicheres

Exit-Szenario, das in Zeiten steigender Baukosten wieder verlässliche

Kostenkalkulationen zulässt.