STADA gehört in Sachen Nachhaltigkeit zu den Top 10 Prozent der Pharmaunternehmen

Bad Vilbel (ots) -



- STADA macht große Fortschritte im Erreichen der Nachhaltigkeitsziele: laut unabhängigem ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics gehört das Unternehmen zu den Top 10 Prozent der Pharmaunternehmen weltweit

- Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 42 Prozent gesenkt werden; Einzigartigkeit als Ausdruck von Vielfalt ist außerdem eines der Kernthemen von STADA und spiegelt sich in einem Frauenanteil in Führungspositionen von 52 Prozent wider.

- STADA CEO Peter Goldschmidt: "Das Bekenntnis von STADA zur nachhaltigen Entwicklung ist ganz im Sinne unseres Auftrags Caring for People's Health as a Trusted Partner."



STADA macht weiterhin große Fortschritte bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsziele, wie eine unabhängige Bewertung bestätigt. Basierend auf einem umfassenden Rahmen aus mehr als 70 Management-Indikatoren hat die führende Environmental, Social and Governance (ESG)-Ratingorganisation Sustainalytics im Dezember 2022 eine weitere Verbesserung des ESG-Risiko-Ratings des Unternehmens veröffentlicht. [1]