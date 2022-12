TARGOBANK steigt auf Karten aus recyceltem Plastik um (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Die ersten 10.000 Karten aus recyceltem PVC bereits ausgegeben

- Umstellung erfolgt nach und nach

- Weiterer wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit



Mit der Umstellung des gesamten Portfolios auf Karten aus 100 % recyceltem

Plastik geht die TARGOBANK den nächsten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Die

ersten 10.000 Karten aus recyceltem PVC hat die Bank bereits an Kundinnen und

Kunden ausgegeben.