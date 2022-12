Deutsche Onlinehändler verlieren jährlich ca. 2,5 Mrd. Euro Umsatz durch schlechte Websites (FOTO)

Wien, Österreich (ots) - Die wichtigsten Erkenntnisse der Umfrage



- Eine Umfrage zum Online-Einkaufsverhalten in Deutschland hat ergeben, dass 76

Prozent der Online-Käufer:innen im Durchschnitt vier Einkäufe pro Jahr mit

einem Gesamtwert von ca. 67 Euro allein wegen schlechter

Benutzerfreundlichkeit des Webshops abbrechen. 26 Prozent der Käufer:innen

brechen sogar Käufe im Wert von mehr als 100 Euro ab

- 18 Prozent der Verbraucher:innen planten, in diesem Jahr weniger

Weihnachtseinkäufe zu tätigen als im vorherigen Jahr - Fünf Prozent werden gar

nicht online kaufen

- Zu den Hauptgründen, nicht auf einer E-Commerce-Websites einkaufen zu wollen,

gehören eingeschränkte Zahlungsfunktionen, schlechte Navigation,

nicht-wettbewerbsfähige Preise und unübersichtliche Webseiten

- 41 Prozent der Verbraucher:innen entscheiden in weniger als 10 Sekunden, ob

sie eine E-Commerce-Website wieder verlassen möchten



Eine Umfrage des Headless-CMS-Anbieters Storyblok (http://www.storyblok.com)

zeigt die enormen Auswirkungen und Verluste, die schlechtes Website-Design auf

die deutschen E-Commerce-Unternehmen hat, aber vor allem, warum und in welcher

Höhe.