Growatt bringt weltweit fortschrittliche Batterien für Energiespeicheranwendungen auf den Markt

„Um die ultimative Sicherheit des APX-HV-Batteriesystems zu gewährleisten, haben wir das Produkt in fünf Stufen umfassend geschützt", sagte Lisa Zhang, Vice President of Marketing bei Growatt. „Zu den Schutzmaßnahmen gehören das aktive Batteriemanagementsystem (BMS) für jede Zelle, der Energieoptimierer auf Pack-Ebene und der eingebaute Feuerschutz von Aerosolen für jedes Modul, eine Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFCI) und eine austauschbare Sicherung für das gesamte System." Was die Zuverlässigkeit des Systems angeht, so verfügt die APX-HV-Batterie über die Schutzklasse IP66 und eine intelligente Selbstheizungs-Technologie, die den Betrieb im Freien und bei einer Tiefsttemperatur von -10 °C ermöglicht.

Seine Plug-and-Play-Lösung ermöglicht eine hocheffiziente Installation. Außerdem entfällt bei der APX-HV-Batterie der Vorladevorgang, was den Aufwand und die Zeit bei der Parallelschaltung und der Wartung in höchstem Maße reduziert. Wenn neue Akkus hinzugefügt werden, wird das vom APX-HV-System dynamisch erkannt und die Software wird automatisch auf die neueste Version für die vorherigen Akkus aktualisiert.

„Mit einer maximalen Parallelerweiterung auf 60 kWh Strom durch zwei Cluster ist die Universal-Batterie mit unseren einphasigen, spaltphasigen und dreiphasigen Battery-Ready-Wechselrichtern kompatibel, einschließlich MIN 2500-6000TL-XH, MIN 3000-11400TL-XH-US, MOD 3-10KTL3-XH für den privaten Bereich sowie unseren MID 12-30KTL3-XH-Wechselrichtern für den gewerblichen Bereich", ergänzte Zhang.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1971225/Growatt_launches_advanced_battery_globally_energy_storage_applications.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/growatt-bringt-weltweit-fortschrittliche-batterien-fur-energiespeicheranwendungen-auf-den-markt-301707121.html