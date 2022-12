"Wir halten Amazon als dislozierte Qualitätsaktie weiterhin für sehr attraktiv für langfristige Investoren und sehen mehrere Wertpotenziale, die wir in diesem Bericht hervorheben", zitiert Business Insider den Evercore-Analyst Mark Mahaney aus einer Notiz.

Die Aktie des E-Commerce-Riesen ist seit Jahresbeginn um 46 Prozent gefallen. Höhere Zinsen und die Sorge vor einer bevorstehenden Rezession drücken vor allem wachstumsstarke Tech-Titel. Aber Amazon sei immer noch "das am breitesten und erfolgreichsten diversifizierte Unternehmen im Internet, was seine Marktchancen angeht", so Mahaney.