May Health schließt Behandlung von fünf Teilnehmerinnen an US-Machbarkeitsstudie zum Ovarian RebalancingTM bei PCOS-bedingter Unfruchtbarkeit ab

PARIS, FRANKREICH / ACCESSWIRE / 20. Dezember 2022 / May Health, ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen mit einer endokrinen Störung – dem polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS) – zu unterstützen, hat heute bekannt gegeben, dass die Behandlung der ersten fünf Probandinnen einer US-Machbarkeitsstudie zur Behandlungsmethode des Ovarian Rebalancing abgeschlossen wurde. Es handelt sich dabei um ein einmaliges, ultraschallgesteuertes transvaginales Ablationsverfahren zur Aktivierung des natürlichen Eisprungs bei Frauen mit einer PCOS-bedingten Unfruchtbarkeit.

Die Studie untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit des Ovarian Rebalancing bei Frauen mit einer PCOS-bedingten Unfruchtbarkeit – einer der häufigsten hormonellen (endokrinen) Störungen bei Frauen im gebärfähigen Alter, von der fast 7 Millionen Frauen in den USA betroffen sind. Das PCO-Syndrom ist nicht nur eine häufige Ursache für Unfruchtbarkeit, sondern auch eine herausfordernde, lebenslange endokrine Störung, die mit Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes und einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle einhergeht. Das PCO-Syndrom kann auch zu störenden alltäglichen Problemen wie unregelmäßiger Menstruation, Akne, dünner werdender Kopfhaut, übermäßiger Körperbehaarung, Bluthochdruck und Schlafapnoe führen. May Health untersucht derzeit die Methode des Ovarian Rebalancing, bei der durch Entfernung von Ovarialgewebe mit Hilfe von Radiofrequenzenergie (RF) ein Eisprung ausgelöst wird. Im Rahmen der klinischen Forschung will das Unternehmen in Zukunft die Auswirkungen des Ovarian Rebalancing als breitere Behandlung der Symptomatik des PCO-Syndroms untersuchen.

„Es freut mich sehr, dass wir die Behandlung der ersten fünf Patientinnen rasch abschließen konnten. Es ist mir ein Anliegen, diesen möglicherweise revolutionären Ansatz in der Behandlung des PCO-Syndroms unbedingt weiter zu erforschen“, so Dr. Karl Hansen, Leiter der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie am University of Oklahoma College of Medicine und Hauptprüfer der Studie. „Die gängigen Behandlungen sind für Frauen, die mit dem PCO-Syndrom leben und nach Lösungen für ihre Fruchtbarkeitsstörungen suchen, einfach unzureichend. Frauen, die an einem PCO-Syndrom leiden, brauchen ein Verfahren, das den Eisprung herbeiführt, die Familienplanung erleichtert und auch die anderen lebensverändernden Symptome dieser Störung rückgängig macht. Ich arbeite mit ganzem Einsatz an der klinischen Forschung, die notwendig ist, um den Patientinnen diesen innovativen Ansatz zukommen zu lassen.“