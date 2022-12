Laut dem Baader-Bank-Experten Volker Bosse passt der Zukauf gut zu Fielmann, auch strategisch. Der Konzern könne damit seine Expansion in Spanien vorantreiben - mit der angepeilten Marktführerschaft als Ziel. Die Transaktion sei ein wichtiger Fortschritt im Zuge der Strategie "Vision 2025" der Optikerkette, die neben der Digitalisierung auch die Internationalisierung vorsehe./tih/jha/

Fielmann hatte am Morgen angekündigt, mit Ibervision und Elaboria zwei Gesellschaften der spanischen MFI-Gruppe zu übernehmen. Kursgewinne aus dem frühen Handel, die zeitweise etwas abgeflacht waren, wurden davon im Verlauf wieder angetrieben. Die Unternehmen sind überwiegend in der Augenoptik und Hörakustik mit Filialgeschäften sowie vorgelagerter Fertigung tätig. Bewertet werden sie den Angaben zufolge mit 70,8 Millionen Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine verkündete Übernahme kommt am Dienstag bei den Anlegern von Fielmann gut an. Die Titel der Optikerkette stiegen am Nachmittag um 3,2 Prozent auf 35,88 Euro. Damit erreichten sie nicht nur ihr höchstes Niveau seit zwei Wochen, sondern auch den Spitzenplatz im SDax . Der Index der kleineren deutschen Aktienwerte verlor zeitgleich 0,6 Prozent an Wert.

