Zum sechsten Mal in Folge in die CDP "A-Liste" aufgenommen / Sopra Steria bestätigt sein Engagement für den Klimaschutz

Paris/Hamburg (ots) - Sopra Steria wurde zum sechsten Mal in Folge in die

CDP-Climate-Change-A-Liste aufgenommen. Die europäische Management- und

Technologieberatung gehört damit erneut zu den 200 größten Unternehmen, die sich

besonders stark für die Umwelt einsetzen. Dabei zeichnet sich die Sopra Steria

Gruppe vor allem durch eine führende Rolle in puncto Transparenz und Beitrag zum

Klimaschutz aus.



Klimaschutz ist ein zentrales Element der Nachhaltigkeits- und Corporate

Responsibility-Programme von Sopra Steria. Die erneute Aufnahme in die "A-Liste"

von CDP im sechsten Jahr in Folge ist eine Anerkennung für das Engagement der

Gruppe im Kampf gegen die globale Erwärmung. Dieses Engagement erstreckt sich

über alle Handlungsebenen des Unternehmens: vom Geschäftsbetrieb über die

Lieferkette (Lieferanten) bis hin zum Kundenservice.