3 Plus Solutions räumt beim Deutschen Agenturpreis 2022 ab / Die Marketingagentur aus Lebach überzeugt die Jury in fünf Kategorien (FOTO)

Lebach (ots) - "Herzlichen Glückwunsch, Ihre Agentur ist gleich fünf-facher

Gewinner des Deutschen Agenturpreises 2022" - heißt es in der E-Mail, die am 30.

Oktober 2022 im Postfach von 3 Plus Solutions eingetrudelt ist. Der Deutsche

Agenturpreis ist ein Award, der besonders kreative oder erfolgreiche Projekte

von Werbeagenturen auszeichnet. Die Marketingexperten von 3 Plus Solutions

konnten vor allem in den Sparten Business-to-Business (B2B) und

Agenturdarstellung punkten.



Eine vierköpfige Jury, bestehend aus Spezialisten verschiedener

Werbedisziplinen, hat die Gewinner des diesjährigen Deutschen Agenturpreises

bekannt gegeben - einen Tag vor Halloween. Kein Grund für 3 Plus Solutions sich

zu fürchten, denn die Marketingagentur gewinnt in der Sparte B2B in den

Kategorien Corporate Identity (neu), Logo (Redesign), Kalender und

Eventausstattung (Live-Event). Außerdem zeichnet die Jury in der Sparte

Agenturdarstellung den Imagefilm (CSR) der Agentur aus, in dem es um ihr

Engagement für Umwelt und Klima geht.