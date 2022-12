ASSLAR - Die Geschäfte bei Pfeiffer Vacuum florieren weiter. Der Vakuumpumpen-Hersteller erhöhte deshalb kurz vor Ablauf des Geschäftsjahres ein weiteres Mal seine Prognosen. An der Börse zeigten sich die Anleger erfreut - die Aktie führte zuletzt mit einem Aufschlag von mehr als zwei Prozent den Kleinwerteindex SDax an, der leicht nachgab.

BRÜSSEL - Die Zusagen des weltgrößten Online-Händlers Amazon in einem EU-Verfahren um möglichen Missbrauch seiner Marktmacht sind nun rechtsverbindlich. Dem Unternehmen wurde unter anderem vorgeworfen, nicht-öffentliche Geschäftsdaten von unabhängigen Händlern systematisch für das eigene Einzelhandelsgeschäft zu nutzen. Amazon sicherte zu, dass etwa Daten besser vor der Nutzung durch Amazon geschützt werden sollen, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. Ein Amazon-Sprecher sagte: "Wir freuen uns, dass wir die Bedenken der Europäischen Kommission ausgeräumt und diese Fragen geklärt haben."

DUISBURG - Der Stahlhändler Klöckner & Co will in Nordamerika expandieren und dafür die National Material of Mexico (NMM) übernehmen. Als Kaufpreis seien 340 Millionen US-Dollar (321 Mio Euro) auf einer barmittel- und schuldenfreien Basis vereinbart worden, teilte das Unternehmen am Montag in Duisburg mit. Die Transaktion soll sich dabei unmittelbar wertsteigernd für Klöckner auswirken.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer