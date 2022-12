TCL stellt auf der CES 2023 die neuesten Innovationen und wichtigsten Updates vor

Hongkong (ots/PRNewswire) - TCL präsentiert auf der CES 2023 sein Portfolio an

Heimkinos, Haushaltsgeräten und mobilen Geräten sowie eine mit Spannung

erwartete Markenankündigung



TCL, einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und eine

führende Marke der Unterhaltungselektronik, hat seinen jährlichen Auftritt auf

der CES 2023 in Las Vegas, Nevada. Mit einer wichtigen Markenankündigung und

einem umfassenden Angebot zeigt die weltweit führende TV-Marke durch eine

persönliche Pressekonferenz und eine Ausstellung, wie sie das Leben mit den

neuesten TCL-Technologien erfreulicher und zugänglicher machen wird.





CES-Teilnehmer sind eingeladen, den riesigen 1.600 Quadratmeter großen Stand vonTCL in der Central Hall im Las Vegas Convention Center zu besuchen, um dasDesign, die Leistung und die Funktionalität der neuesten Ergänzungen desTCL-Portfolios im Bereich Heimkino und tragbare Geräte zu entdecken. Der Standbietet auch die Möglichkeit, die gesamte Palette der Smart Home Produkte von TCLpersönlich zu erleben. In gesonderten Ausstellungsbereichen können Sie sichausführlich über die führende Mini-LED-Technologie von TCL informieren, die inder Branche Maßstäbe setzt, sowie über die QLED-Technologie und einen speziellenTCL-Gaming-Bereich. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, mehr über die neuestenglobalen Sportkooperationen zu erfahren.Besuchen Sie TCL am Stand #16915 und #16937, Central Hall, Las Vegas ConventionCenter, vom 5. bis 8. Januar 2023. TCL wird am 4. Januar 2023 um 13:00 PST einePressekonferenz abhalten. Informationen zum Livestream finden Sie hier(https://www.youtube.com/watch?v=VbmlJsD4PMY) .Folgen Sie TCL in den sozialen Medien für die neuesten Updates während der CES2023.Twitter: @TCL_Global (https://twitter.com/TCL_Global)Facebook: @TCLElectronicsGlobalInstagram: https://www.instagram.com/tclelectronics/YouTube: TCL Electronics (https://www.youtube.com/@TCLTVs)TCL Pressekonferenz auf der CES 2023 Datum : 4. Januar 2023Uhrzeit : 13:00 (PST)Veranstaltungsort: Oceanside Ballroom D, Mandalay Bay Convention Center, LasVegasLivestream: go.tcl.com/cesTCL-Stand im Las Vegas Convention Center Datum: 5. bis 8. Januar 2023Veranstaltungsort: Stand #16915 und #16937, Central HallInformationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein wachstumsstarkes Unternehmen fürVerbraucherelektronik und ein führender Akteur in der globalen Fernsehbranche.Das 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 160 Märktenweltweit tätig. TCL ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung undFertigung von Verbraucherelektronikprodukten, die von Fernseh- und Audiogerätenbis hin zu Smart-Home-Technik reichen. Besuchen Sie die TCL-Homepage unterhttps://www.tcl.com(https://protect-eu.mimecast.com/s/Ws9-CX7EDTXVg1xDI6I1Vu?domain=tcl.com) .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1971109/image_1.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-stellt-auf-der-ces-2023-die-neuesten-innovationen-und-wichtigsten-updates-vor-301707146.htmlPressekontakt:TCL Global,Mason Zhong,+86 755 33311656,pr@tcl.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160770/5399155OTS: TCL Electronics