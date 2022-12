Chantal Friebertshäuser zu Senior Vice President, Commercial von Moderna ernannt

Cambridge (Massachusetts) / Accesswire / 20. Dezember 2022 / Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA), ein Biotechnologieunternehmen, das bei Boten-RNA- (mRNA)-Therapeutika und -Impfstoffen Pionierarbeit leistet, gab heute die Ernennung von Chantal Friebertshäuser zum Senior Vice President, Commercial, Europe, Middle East and Canada per 1. Januar 2023 bekannt. Frau Friebertshäuser wird für die kommerziellen Bestrebungen in Europa, dem Nahen Osten und Kanada verantwortlich sein und an Arpa Garay, Chief Commercial Officer von Moderna, berichten.

„Chantal kann eine langjährige Erfahrung bei der Leitung globaler Teams und der regionalen Skalierung von Handelsorganisationen vorweisen“, sagte Arpa Garay, Chief Commercial Officer von Moderna. „Ihr Know-how, ihr Tatendrang und ihr Engagement für die Patienten werden bei der Erschließung neuer Märkte und der Weiterentwicklung unserer plattformbasierten Herangehensweise an die Medizin von grundlegender Bedeutung sein. Da ich bereits früher mit ihr zusammengearbeitet habe, weiß ich aus erster Hand, dass sie eine hervorragende Ergänzung für das Unternehmen sein wird.“

Frau Friebertshäuser kommt von Merck Sharp & Dohme (MSD) zu Moderna, wo sie 15 Jahre lang in unterschiedlichen Führungspositionen im Bereich des Handels auf globalen Märkten tätig war, zuletzt als Senior Vice President Human Health und Managing Director von MSD Deutschland. In dieser Funktion war Frau Friebertshäuser für die Human Health Organization des Unternehmens verantwortlich und leitete außerdem den MSD Country Council, in dem Führungskräfte aus den Bereichen Humangesundheit, Tiergesundheit, Forschung und Produktion des Unternehmens vertreten waren. Zuvor war sie unter anderem German Business Unit Leader, Global Market Access Leader, Managing Director of Austria sowie Global Commercial Lead für die HPV-Impfstofflizenz des Unternehmens. Vor ihrer Tätigkeit bei MSD war Frau Friebertshäuser zehn Jahre lang in unterschiedlichen Positionen bei Eli Lilly tätig.