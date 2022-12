BERLIN (dpa-AFX) - Die Energiewirtschaft hat wegen des verstärkten Einsatzes von Kohlekraftwerken in diesem Jahr Ziele zur Einsparung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen voraussichtlich gerissen. Erstmals seit vielen Jahren seien die CO2-Emissionen der Energiewirtschaft leicht gestiegen statt gesunken, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Dienstag auf Grundlage vorläufiger Berechnungen mit. BDEW-Chefin Kerstin Andreae sprach von einem Rückschritt für das Klima und forderte mehr Tempo beim Ökostrom-Ausbau.

Dabei fällt der Energieverbrauch in Deutschland in diesem Jahr wohl auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung 1990. Im Vergleich zum Vorjahr werde der Verbrauch um 4,7 Prozent auf 11 829 Petajoule zurückgehen, wie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen am Dienstag in Berlin berichtete. Die stark gestiegenen Energiepreise hätten sowohl zu Einsparungen als auch zu Investitionen in die Energieeffizienz mit mittel- bis langfristiger Wirkung geführt.