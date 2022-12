Wir hatten schon darauf hingewiesen: Das Goldziel Trapper, das Teil von Brixton Metals‘ (TSXV BBB / WKN A114WV) Thorn-Projekt ist, könnte zum Company Maker für die Explorationsgesellschaft werden! Denn einmal mehr legt Brixton von dort spektakuläre Bohrergebnisse vor.

So kam gerade über den Ticker, dass die Bohrung HN22-255 sage und schreibe 262 Meter an Vererzung mit durchschnittlich 1,04 g/t Gold ab einer Tiefe von gerade einmal 12 Metern aufweist! Davon enthalten 147,19 Meter sogar 1,59 g/t Gold, 75,49 Meter 2,35 g/t Gold und 6,93 Meter 7,16 g/t Gold.

Auch Bohrloch THN22-254 ist mit 102 Metern bei 1,02 g/t Gold ab nur 4 Meter Tiefe kaum weniger beeindruckend. 39 Meter dieser Bohrung weisen dabei 2,11 g/t Gold auf und 8 Meter sogar 5,60 g/t Gold!

Kein Wunder, dass Vice President of Exploration, Christina Anstey, von den „mächtigen, oberflächennahen Bohrabschnitten auf dem Goldziel Trapper, die nahe der Oberfläche beginnen“, ermutigt ist… Diese Goldvererzung mit sichtbarem Gold in Quarzdioritgestein habe den Umfang des Trapper-Ziels, das in alle Richtungen offenbleibe, bereits beträchtlich ausgeweitet, so Anstey.

Nun wartet man bei Brixton gespannt auf die Ergebnisse von weiteren 19 Bohrlöchern, die auf Trapper abgeteuft wurden, sowie der restlichen drei Tiefenbohrungen des Kupferporphyrziels Camp Creek aus dem Thorn-Bohrprogramm 2022.

Dieses hatte insgesamt 58 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 18.200 Metern verteilt auf vier Gebiete umfasst. Der Großteil der Bohrlöcher wurde dabei auf Camp Creek und abgeteuft und in geringerem Maße auf den Zielen Outlaw (Gold) und Metla (Kupfer-Gold). Brixton wird die Ergebnisse weiterhin veröffentlichen, sobald sie aus dem Labor eintreffen.

Brixton hatte 2022 zudem insgesamt 520 Gesteins- und 1.157 Bodenproben entnommen, wobei das Hauptaugenmerk auf den Zielen Metla und Trapper sowie dem Kupferziel East und dem Kupferziel Val lag. Über den Zielen Metla, Trapper, Val und East wurden insgesamt 1.229 Linienkilometer an magnetischen und radiometrischen Messungen geflogen.

Die Goldmineralisierung im Trapper-Ziel ist strukturell kontrolliert, und es wurden nordwestliche, ost-westliche und nordöstliche Trends identifiziert. Die Mineralisierung scheint den Kontakt zwischen dem Quarzdiorit aus der Kreidezeit und dem vulkanischen Lapilli-Tuffgestein aus der Trias zu bevorzugen, wobei breite Goldabschnitte größtenteils innerhalb der Quarzdiorit-Einheit vorkommen. Das Gold ist mit Silber- und Basismetalladern in Form von Pyrit-Galena-Sphalerit +/- Chalkopyrit +/- Bornit verbunden. Durch den Einsatz von orientierten Kernmessungen, Oberflächenkartierungen, Geochemie und Magnetik soll eine Vorhersagbarkeit der goldhaltigen Zonen erreicht werden. Die aktuellen Bohrungen im Zielgebiet Trapper befinden sich etwa 7 Kilometer südöstlich des Zielgebiets Camp Creek Copper Porphyry. Das Ziel Trapper zeigt sich an der Oberfläche als eine 4 Kilometer nach Nordwesten verlaufende geochemische Gold- und Zink-Bodenanomalie, die Teil einer größeren geochemischen Goldanomalie von 11 Kilometern ist.

Fazit: Die mächtigen Abschnitte, oberflächennaher Goldvererzung – wie Brixton sie heute von Trapper vorlegt – sind wie erwähnt kein Einzelfall. Während das Highlight der letzten Resultate 5,74 g/t Gold über 64 Meter waren, meldete die Company vor etwas Längerem zum Beispiel 11,0 Meter mit 19,25 g/t Gold innerhalb eines Abschnitts von 139,0 Metern mit 2,14 g/t Gold! Wir sind beeindruckt von den fortlaufend starken Ergebnissen von diesem extrem vielversprechenden Goldziel, das nach Aussage des Unternehmens ja auch noch in alle Richtungen Raum zum Wachsen hat. Wir bleiben auf jeden Fall dran!

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren

Folgen Sie Goldinvest auf Twitter



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.