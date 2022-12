Adidas-Aktionäre (DE000A1EWWW0) hatten im ausgehenden Jahr einen durchwachsenen Newsflow zu verkraften: Rückzug aus Russland, schwächelnde Nachfrage aus China, beim Wettbewerber Puma wurde der Vorstand gemopst, die Kooperation mit Ye (aka Kanye West) wurde nach dessen antisemitischen Statements überstürzt aufgelöst, was immerhin in Umsatz / Nettoertrag nach Schätzungen der SG eine Lücke von 1,2 Mrd. / 400 Mio. Euro hinterlässt, die das Management im nächsten Jahr aufzuholen gedenkt und schließlich eine kontrovers diskutierte Fußball-WM in Katar, die man als Haupt- und Ballsponsor sowie Ausstatter des Gewinnerteams begleitete. Während die Aktie des Branchenprimus Nike in den vergangenen 12 Monaten ein Drittel an Wert einbüßte, sind es bei Adidas über 50 Prozent. Im aktuellen Kurs von knapp 120 Euro dürfte allerdings schon viel Negatives enthalten sein und die 2024er Fußball-EM und Olympiade stehen vor der Tür – wer grundsätzlich einen längerfristigen Anlagehorizont hat, kann mit komfortablen Sicherheitspuffer auf die Weltmarke setzen und regelmäßiges Kuponeinkommen erzielen.

Memory-Express-Zertifikat mit 11 Prozent p.a. Kupon (max. Dezember 2027)