Wie Reuters berichtet, äußerte auch Senatorin Elizabeth Warren, eine langjährige Kritikerin des Tesla-Chefs Elon Musk, am Montag Bedenken. So habe es der Vorstand des Autoherstellers versäumt, die Risiken anzusprechen, die durch Musks Rolle als CEO von Twitter entstehen.

"Die ersten Wochen, in denen Herr Musk Eigentümer von Twitter ist, haben Fragen über mögliche Verstöße gegen Wertpapier- oder andere Gesetze aufgeworfen, einschließlich der Frage, ob Herr Musk Tesla-Ressourcen in Twitter einfließen lässt", schrieb Warren am 18. Dezember in einem Brief an die Tesla-Verwaltungsratschefin Robyn Denholm.