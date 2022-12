Stabile Umsätze, nachhaltige Mieten, hohe Standortloyalität: Nahversorgungsimmobilien; Bildnachweis: Habona Invest

Habona kauft Edeka-Märkte in Rheinland-Pfalz und Thüringen

Die Habona Gruppe meldet zwei weitere Ankäufe für den Spezialfonds einer deutschen Versicherung, der gemeinsam mit der IntReal aufgelegt wurde. Die beiden Nahversorger – ein Neubau in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) und ein Bestandsobjekt in Arnstadt (Thüringen) – wurden für zusammen über 16 Mio. Euro erworben. Der Neubau in Neustadt-Hambach hat eine Gesamtmietfläche von knapp 2.500 m² und ist an Edeka vermietet. In Arnstadt geht es um Gebäude des Projektentwicklers Rebo Consult mit mehr als 1.700 m² Mietfläche, der ebenfalls an Edeka vermietet ist.

Stationärer Lebensmitteleinzelhandel bleibt auch 2022 Fels in der Brandung

Trotz Konsumzurückhaltung, Reallohnverlusten und Zukunftssorgen bleiben die Ausgaben im deutschen Lebensmitteleinzelhandel auf Spitzenniveau. „Auch 2022 wird der Umsatz in den Läden der Lebensmittelhändler mit gut 215 Milliarden Euro wieder an die Rekordmarke von 2021 heranreichen,“ sagt Johannes Palla, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der auf Nahversorgungsinvestments spezialisierten Habona Invest. Verbraucherinnen und Verbraucher versuchten zwar, auf günstigere Produkte auszuweichen, aber Händler schafften es, höhere Preise insbesondere bei den stark nachgefragten Handels- und Eigenmarken erfolgreich durchzusetzen, so die Ergebnisse des Habona Research Centers.

Enttäuschungen im Onlinehandel mit Lebensmitteln

Inflation, hohe Zinsen und risikoaverse Investoren hatten dagegen den weitverbreiteten Optimismus bei den Shopping-Apps der Lebensmittellieferdienste zuletzt abrupt beendet. Der Onlineanteil beim Lebensmittelumsatz in Deutschland kommt auch aktuell kaum über zwei Prozent hinaus; ein Teil davon ist zudem noch dem Click & Collect-Geschäft der großen Lebensmittehändler zuzuordnen, d.h. auch online bestellte Ware wird im Supermarkt abgeholt.

Neue Studie klärt über die Chancen und Grenzen von eFood auf

Die Gründe für die enttäuschende Entwicklung im eFood-Sektor liegen deutlich tiefer als die aktuelle Zurückhaltung der Investoren. Das ist das Ergebnis der neuen Habona-Studie „Q-Commerce - Eine Bedrohung für den stationären Lebensmitteleinzelhandel?“ Demnach ist nicht nur Deutschland sehr weit entfernt von einer flächendeckenden Versorgungsalternative durch Onlinehändler. Auch in den vermeintlichen eFood-Vorreiterländern Großbritannien, USA oder Südkorea entwickeln sich die Märkte völlig anders, als von den Start-Ups der Lieferdienste prognostiziert. Demnach wird der tägliche Bedarf künftig vor allem in nahe gelegenen, gut ausgestatteten Supermärkten und Discountern gedeckt werden. Die Studie ist verfügbar unter:

https://www.habona.de/Habona-Insights-12-2022/eFood/

