Delta stellt sein neues Expenrience Center für Rechenzentrumslösungen vor

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Soest, Deutschland (ots/PRNewswire) - Delta, ein weltweit führender Anbieter vonEnergie- und Klimamanagementlösungen stellt ein neues Prüffeld undSchulungszentrum für seine Lösungen im Bereich Rechenzentren undunterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Soest, Deutschland, vor. Die Anlageerstreckt sich über eine Fläche von 500 m² und unterstütztMulti-Megawatt-Leistungs Testkapazitäten. Dies ermöglicht es der Einrichtung,alle Test- und Qualifizierungsanforderungen zu erfüllen, von Rechenzentren fürUnternehmen bis hin zu Anwendungen für Megawatt-Colocation-Rechenzentren,wodurch sie sich ideal für das Durchführen von Produktvorführungen sowie fürQualifizierung - und Schulungen eignet. Design, Konstruktion und Betrieb desExpenrience Center entsprechen den internationalen Sicherheitsstandards, währenddie Tests vollständig automatisiert durchgeführt werden, um ein Höchstmaß anZuverlässigkeit und Transparenz zu erreichen. Mit seinem professionellenTechnikerteam bietet das Expenrience Center einen Fundus an Wissen undRessourcen für Unternehmen in der EMEA-Region."Bestimmten Marktforschungsdaten zufolge wird erwartet, dass der europäischeMarkt für Rechenzentren durch Investitionen[1] in den Jahren 2022 bis 2027 miteiner durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,53 % wachsen wird",bemerkte Rakesh Mukhija, Head of Mission Critical Infrastructure Solutions(MCIS) bei Delta EMEA. "Der Bedarf an Rechenzentren, die von derUnternehmensebene bis zur Colocation-Ebene reichen, nimmt rapide zu. Durch dievon uns angebotenen Infrastrukturlösungen für Rechenzentren unterstützen wirunsere Kunden beim Aufbau von maßgeschneiderten, zuverlässigen, flexiblen, undenergieeffizienten Rechenzentren mit einem hohen Wirkungsgrad. Das neueExpenrience Center dient als perfekte zur Präsentation unsere Lösung mit dertechnischen Führung und Kompetenz von Delta, und wir freuen uns, diese neueEinrichtung vorstellen zu können."Demonstrations- FlächeIm Expenrience Center präsentiert Delta seinen Kunden und Partnern eine breitePalette von höchst zuverlässigen und energieeffizienten Lösungen fürRechenzentren. Kunden können die Qualität und Zuverlässigkeit der von Deltaangebotenen Lösungen erfahren, einschließlich AC-USVen von 1 kVA einphasig bis1.000 kVA dreiphasig mit Einzel-/Parallel-Systemen, Batterien, Busway-System,IT-Racks mitsamt Zubehör, Einzel-Rack-Rechenzentrumslösungen, Verteilerschränkenund Lithium-Ionen-Akkus.Qualifizierung und AbnahmeDas Expenrience Center ist mit seinen Megawatt-Testeinrichtungen auch für die