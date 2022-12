WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit leichten Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,18 Prozent auf 3061,22 Punkte. Auch das europäische Umfeld zeigte sich im roten Bereich. Die Wall Street startete uneinheitlich in den Handel.

Nach klar schwächerem Beginn holte der ATX im Gleichklang mit dem europäischen Umfeld seine Verluste rasch auf und drehte zwischenzeitlich leicht ins Plus. Im Späthandel rutschte er dann wieder knapp ins Minus. Im Frühhandel hatte ein überraschender Strategiewechsel der Bank of Japan noch gehörig für Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Sie entschied überraschend, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet.