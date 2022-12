Bundesarbeitsgericht Ewiger Urlaubsanspruch möglich / Arbeitgeber muss Hinweispflicht auf Verjährung nachkommen

Lahr (ots) - Urlaubsansprüche verjähren nicht automatisch nach drei Jahren. Das

Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil vom 20. Dezember 2022 die

entsprechende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) übernommen.

Arbeitgeber müssen gegenüber Arbeitnehmern ihrer Hinweispflicht nachkommen und

sie über die Verjährung der Urlaubsansprüche informieren (9 AZR 266/20).

"Andernfalls besteht ein ewiger Urlaubsanspruch - sogar gegenüber ehemaligen

Arbeitgebern", betonte Tim Schmidhäußler, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der

Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. "Der EuGH hat sich für eine hohe Hürde bei der

Verjährung des Jahresurlaubs ausgesprochen und das BAG ist dieser Vorgabe

gefolgt." In Deutschland verfiel bisher der Urlaubsanspruch in der Regel zum

Jahresende. Für das Urlaubsrecht spielte die dreijährige Verjährung praktisch

keine Rolle. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet für Arbeitnehmer und

Arbeitgeber bei Problemen mit Urlaubsansprüchen und bei allen arbeitsrechtlichen

Fragen eine kostenlose Erstberatung im Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/arbeitsrecht) an.



Urlaubsansprüche auch nach Jahren einklagbar