Update: Puma SE

Zittern um EMA 50

Die in der letzten Woche vorgestellte Long-Idee auf Puma mit einem Ziel um 6,00 Euro hat bislang nicht gegriffen, das Wertpapier drehte auf der Stelle zur Unterseite ab und kämpft nun um den Erhalt des EMA 50 als Unterstützung. Daher kam auch das Faktor Zertifikat Long auf Puma WKN MD87SB bislang auch noch nicht zum Einsatz, weitere Verluste sollten in der Aktie jedoch tunlichst vermieden werden. Dies könnte nämlich eine größere Verkaufswelle auslösen, Ziele wären dann im Bereich von 48,00 Euro zu suchen. Ein Anstieg über die Vorwochenhochs von 54,86 Euro könnte allerdings noch einmal das Long-Szenario in den Fokus rücken, vorläufig allerdings muss mit Vorsicht an dieser Stelle agiert werden.