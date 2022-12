Vinco Ventures schließt Übernahme des TikTok-Konkurrenten Lomotif ab

ROCHESTER, New York, 20. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Vinco Ventures gibt den Erwerb aller ZVV-Aktienanteile von ZVV Media Partners bekannt, einem Joint Venture mit ZASH Global Media, einschließlich der Anteile am TikTok-Konkurrenten Lomotif.

Dies ist die neueste Errungenschaft des Vorstands in seiner erfolgreichen und beschleunigten Strategie, das inhaltsorientierte Ökosystem des Unternehmens durch bestehenden Synergien mit Lomotif, AdRizer, Magnifi U und Honey Badger aufzubauen.

Lomotif wurde vor kurzem als eine der 12 besten TikTok-Alternativen für das Teilen von kurzen viralen Videos ausgezeichnet. Darüber hinaus belegte Lomotif Platz 3 der besten TikTok-Alternativen von begindot.com. https://www.begindot.com/best-tiktok-alternatives/

Vincos Abschluss des JV- und ZASH-Portfolios erfolgt vor dem Hintergrund von harten Regierungsmaßnahmen und politischen Bedenken angesichts der Tatsache, dass TikTok ein chinesisches Unternehmen ist.

Der US-Senat verabschiedete kürzlich Gesetze, um TikTok auf allen Geräten der US-Regierung zu verbieten, nachdem der „No TikTok on Government Devices Act" einstimmig angenommen worden war.

„Die Führung von Vinco Ventures ist äußerst zuversichtlich in Bezug auf ihr schnelles und kooperatives Vorhaben, das Unternehmen zu einem einem wichtigen Akteur im Medien- und Unterhaltungsbereich zu machen. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung dieses Ziels, und das Unternehmen wird weiterhin Marken aufspüren und aufmerksam verfolgen, die den Betrieb ergänzen und skalieren können", erklärte der Sprecher von Vinco Ventures, Javan Khazali.

Durch den Aktienkauf von ZVV Media Partners erweitert Vinco sein Portfolio mit spannenden TV-Serien aus eigener Produktion des Unternehmens.

Informationen zu Vinco Ventures

Vinco Ventures (Nasdaq: BBIG) konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien für digitale Medien und Inhalte. Die konsolidierte Tochtergesellschaft von Vinco Ventures, ZVV Media Partners, LLC, ein Joint Venture von Vinco Ventures und ZASH Global Media and Entertainment Corporation, besitzt eine Beteiligung von 80 % an Lomotif Private Limited. Vinco Ventures besitzt eine Beteiligung von 100 % an AdRizer, LLC. Weitere Informationen erhalten Sie auf investors.vincoventures.com.