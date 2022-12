FRX reagiert auf die Forderung - mit bewährten und nachhaltigen, PFAS- und halogenfreien, schwer entflammbaren Alternativen.

Boston, MA, 20. Dezember 2022 - FRX Innovations (TSXV:FRXI) (FWB:W2A) (OTC BB: FRXI) („FRX“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Flammschutzlösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen über bewährte, praktikable und nachhaltige Lösungen verfügt, um die üblicherweise als Flammschutzmittel in Polycarbonat-Kunststoffen und bromierte Flammschutzmittel in elektronischen Displaygehäusen verwendeten PFAS-Chemikalien zu ersetzen.

Schlüsselpunkte

- Investoren, die Vermögenswerte in Höhe von $8 Billionen verwalten, fordern den schrittweisen Ausstieg aus persistenten organischen Schadstoffen wie halogenierten Flammschutzmitteln und PFAS-Chemikalien

- 47 Investoren, die Vermögenswerte in Höhe von $8 Billionen verwalten, schließen sich der Forderung an

- Es gibt Berichte, laut denen PFAS in Zusammenhang mit Krebs, Lungenerkrankungen, Diabetes, Fortpflanzungsstörungen und Lernbehinderungen stehen. Die Chemikalien wirken sich auch negativ auf die biologische Vielfalt aus

- Produkte von FRX Nofia sind die optimale Alternative zu PFAS und brombasierten Flammschutzmitteln

- Nofia ist von führenden grünen Nichtregierungsorganisationen zertifiziert

- Nofia hat bereits seine ökologische und kommerzielle Rentabilität auf dem Markt nachgewiesen

Am 29. November 2022 meldete das NRO International Chemical Secretariat („ChemSec“) in einer Pressemitteilung, dass nach der Veröffentlichung seines jährlichen ChemScore-Berichts Investoren, die US$8 Billionen verwalten, die weltweit größten Chemieproduzenten aufforderten, persistente organische Schadstoffe (POP) schrittweise auslaufen zu lassen, die Menge aller von ihnen produzierten gefährlichen Chemikalien offenzulegen und Maßnahmen zur Verbesserung ihres Chemikalienmanagements zu demonstrieren. Ein von Aviva Investors und Storebrand Asset Management mitverfasstes und von 47 der größten institutionellen Investoren, darunter AXA IM, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Resona Asset Management und Robeco, unterstütztes Schreiben wurde an die CEOs von 55 großen Chemieunternehmen gesendet, in denen sie sich folgendermaßen äußerten: „Wir fordern Sie auf, Vorreiter zu sein, keine Nachzügler, indem Sie diese Chemikalien auslaufen lassen und ersetzen. Neben den finanziellen Risiken im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten sind die Hersteller persistenter Chemikalien mit dem Risiko höherer Kosten im Zusammenhang mit der Neuformulierung von Produkten und der Änderung von Prozessen konfrontiert, was erhebliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens haben kann.“