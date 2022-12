60 % der Verbraucher brechen Einkäufe aufgrund eines schlechten Website-Benutzererlebnisses ab, was E-Commerce-Unternehmen Milliarden kostet

Eine Umfrage unter 6.000 Online-Käufern in den USA und Europa zeigt, dass Verbraucher durchschnittlich fünf Einkäufe pro Jahr aufgrund schlechter Websites abbrechen

und Europa zeigt, dass Verbraucher durchschnittlich fünf Einkäufe pro Jahr aufgrund schlechter Websites abbrechen 42 % sagen, sie entscheiden sich innerhalb von 10 Sekunden, ob sie auf einer Website bleiben oder sie verlassen, bei 20 % sind es 5 Sekunden

Beschränkte Zahlungsoptionen, schlechte Navigation oder schlechtes Layout und langsame Ladegeschwindigkeiten sind einige der Hauptgründe, warum Verbraucher die E-Commerce-Websites verlassen

23 % planen in diesem Jahr mehr Weihnachtsgeschenke online zu kaufen, 51 % genauso viele, und nur 7 % beabsichtigen keine Online-Käufe zu tätigen

Zusätzliche Website-Funktionen wie Chatbots sind für Verbraucher am wenigsten wichtig, nur 27 % erachten sie als wichtig

LINZ, Österreich, 20. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Storyblok, das führende Content-Management-System (CMS) im Jahr 2022, das sowohl Entwickler als auch Content-Teams in die Lage versetzt, bessere Content-Erlebnisse über alle digitalen Kanäle hinweg zu schaffen, veröffentlichte heute Marktforschungsergebnisse, die die enormen Kosten offenbaren, die durch schlechtes Website-Design für globale E-Commerce-Unternehmen anfallen.

6.000 Verbraucher in den USA und Europa wurden nach ihrem Online-Einkaufsverhalten und ihren Ansichten zu Website-Funktionalität befragt. 60 % der Verbraucher geben an, dass sie Einkäufe auf Websites aufgrund eines schlechten Benutzererlebnisses abbrechen. E-Commerce-Unternehmen verlieren durchschnittlich fünf Einkäufe pro Jahr und Verbraucher, wobei 8 % der Verbraucher mehr als 10 Einkäufe abbrechen.

Auf die Frage nach ihren Hauptgründen für das Verlassen einer E-Commerce-Website gaben 37 % an, dass sie begrenzte Zahlungsoptionen haben, gefolgt von schlechter Navigation oder schlechtem Layout (37 %) und langsamer Ladegeschwindigkeit (33 %). 42 % der Amerikaner gaben an, dass es ihnen mindestens einmal zu peinlich war, zu sagen, wo sie ein Produkt gekauft haben, weil die Website so schlecht gestaltet war – im Vergleich zu 18 % bei den Europäern.

Merkmale und zusätzliche Funktionen auf Websites sind für Verbraucher weitaus weniger wichtig als einfache Navigation, schnelle Ladegeschwindigkeiten und einfaches Design. Positiv schlägt zu Buche, dass 60 % eine Verbesserung bei E-Commerce-Website feststellen, und nur 5 % gaben an, dass sich das Erlebnis verschlechtert hat.