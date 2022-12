Der Anfang vom Ende, Kommentar zur Bank of Japan von Martin Fritz

Frankfurt (ots) - Noch einmal ist es Haruhiko Kuroda gelungen, die Märkte

durchzuschütteln. Vor zehn Jahren feuerte der Gouverneur der Bank of Japan seine

"Bazooka" von gewaltigen Anleihekäufen ab, später führte er ebenso unerwartet

einen Negativzins und eine Steuerung der Renditekurve ein. Nun schockte der

78-Jährige mit einer Verdoppelung der oberen Grenze für die Rendite von

Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren. Diese scheinbar geringe

Anpassung könnte der Anfang vom Ende der ultralockeren Geldpolitik in Japan

gewesen sein. Kuroda dementierte diese Interpretation und führte technische

Gründe an. Die höhere Bandbreite solle die Kontrolle der Renditekurve

nachhaltiger machen und nicht eine Zinserhöhung einleiten.



Doch der japanische Notenbankchef hätte ehrlicher sein müssen. Seine unorthodoxe

Geldpolitik bedarf dringend einer Normalisierung, weil ihre Kosten und

Nebenwirkungen in einem weltweiten Umfeld von steigenden Zinsen untragbar für

Japan geworden sind. Das Beharren der Bank of Japan auf einem Nullzins

vergrößerte den Renditeabstand zu US-Staatsanleihen und drückte den Yen auf ein

effektives 50-Jahres-Tief.