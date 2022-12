SI GROUP LANCIERT DIGITALES PORTAL FÜR GLOBALES PORTFOLIO AN LEISTUNGSADDITIVEN

SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien für Leistungsadditive, Prozesslösungen, pharmazeutische Wirkstoffe und chemische Zwischenprodukte. Die Lösungen der SI Group sind für die Verbesserung der Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff-, Erdöl- und Pharmaindustrie unerlässlich. Die SI Group verfügt über 20 Produktionsstätten auf drei Kontinenten, die weltweit mit rund 2.000 Mitarbeitern Kunden in 80 Ländern beliefern. Im Jahr 2021 wurde der SI Group von EcoVadis der Gold Award für soziale Unternehmensverantwortung verliehen. Sie gehört zur 5%-Spitzengruppe unter mehr als 50.000 Unternehmen weltweit. Die SI Group, die sich leidenschaftlich für Sicherheit, Chemie, Nachhaltigkeit und hervorragende Ergebnisse einsetzt, treibt zur Schaffung von Werten Innovationen und Veränderungen voran. Weitere Informationen finden Sie auf www.siigroup.com.

Diese Produkteinführung repräsentiert den kontinuierlichen Fortschritt der SI Group, sich als weltweites Powerhouse für Hochleistungsadditive zu etablieren, ihre Präsenz auf dem digitalen Markt auszubauen und die wachsenden Bedürfnisse der Kunden in der Chemiebranche zu erfüllen.

„Mit dem neuen Portal wird es für Kunden einfacher denn je, mit der SI Group Geschäfte zu machen und schnell die Lösungen zu finden, die sie benötigen", so Joey Gullion, kaufmännischer Leiter bei der SI Group. „Die Einführung dieses Online-Portals durch die SI Group spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, die Anforderungen unserer Kunden zu erkennen und direkt umzusetzen sowie qualitativ hochwertige Leistungsadditive zu liefern."

Die Einführung dieser hochmodernen Plattform geht mit dem Bestreben der SI Group einher, der sich verändernden Marktdynamik gerecht zu werden. Mit der Erfüllung der Anforderungen an digitale Vertriebskanäle für die Chemiebranche verbessert die SI Group das Einkaufserlebnis und verbindet die Kunden mit den Produkten, die sie zur Lösung globaler Herausforderungen benötigen.

THE WOODLANDS, Texas, 20. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die SI Group, ein weltweit führendes Unternehmen für Hochleistungsadditive, hat ein Produktportal eingerichtet, um die Produktauswahl für seine Kunden zu verbessern und zu erweitern. Die neue Online-Lösung wird das Kundenerlebnis verändern, indem sie die Produktsuche vereinfacht und einen schnelleren Zugang zu den wichtigsten Produktinformationen ermöglicht. Das neue digitale Portal ist verfügbar unter https://portal.siigroup.com/.

Das Unternehmen will die Kundenzufriedenheit erhöhen und den Zugang zu Produktinformationen verbessern

SI GROUP LANCIERT DIGITALES PORTAL FÜR GLOBALES PORTFOLIO AN LEISTUNGSADDITIVEN

