FOSSiBOT gibt erste Freigabe der EU-Version der leistungsstarken Power Station F2400 bekannt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - FOSSiBOT gibt bekannt, dass die EU-Version

des Solargenerators F2400 in Europa bestellt werden kann. Der Fossibot F2400

zeichnet sich durch eine große Kapazität von 2.048 Wh, eine hohe Leistung von

2.400 W und eine superschnelle Aufladung innerhalb von 1,5 Stunden aus. Er kann

als USV und auch in Kombination mit Solarzellen verwendet werden. Vom 20. bis

31. Dezember ist die EU-Version des Fossibot F2400 auf der offiziellen Website

von Fossibot und bei Amazon zu einem reduzierten Preis erhältlich.



Die EU-Version hat das gleiche Design und die gleichen technischen Daten wie die

US/JP-Version, mit Ausnahme der Spannung und der Steckeranschlüsse für

Wechselstrom. Die Spannung der EU-Version beträgt 220-240 V, was in Europa

üblich ist. Die Wechselstromanschlüsse für das Aufladen und die Stromabgabe sind

europäische Stecker, die für die meisten europäischen Geräte geeignet sind.

Anders als die US/JP-Version verfügt die EU-Version des F2400 über drei

Wechselstromanschlüsse mit einer Nennleistung von 2.400 W.