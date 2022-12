Wirtschaft ESM-Chef fürchtet keine neue Schuldenkrise

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neue geschäftsführende Direktor des Euro-Rettungsschirms ESM, Pierre Gramegna, rechnet trotz steigender Zinsen, Rezession und hoher Staatsverschuldung in einigen Euro-Ländern auf absehbare Zeit nicht mit einer neuen Schuldenkrise in der Eurozone. "Wir stehen nicht vor einer neuen Schuldenkrise", sagte Gramegna der "Welt" (Mittwochsausgabe).



"Wer heute schon die nächste Schuldenkrise ankündigt, irrt. Zum einen ist das Bruttoinlandsprodukt in den meisten Euro-Ländern nach dem Ende der Pandemie stark gewachsen und das hilft jetzt", so Gramegna. Außerdem werde das Geld aus dem EU-Wiederaufbauprogramm in den kommenden vier Jahren weiter fließen und die nationalen Volkswirtschaften stützen.