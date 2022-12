KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur möglichen Anklage gegen Trump:

"Der Kongress hat gute Vorarbeit geleistet, auf die die Bundesanwälte zugreifen können. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Trump diesmal nicht davonkommt. Er dürfte sich damit verkalkulieren, sich durch eine Politisierung der Justiz zu entziehen. Das funktionierte nicht in New York, wo ein Gericht sein Unternehmen wegen Steuerverbrechen verurteilte. Das gelang nicht vor dem Supreme Court, der seine Steuererklärungen nicht schützen wollte. Und es wird auch nicht beim unbestechlichen Sonderermittler glücken. Wenn die US-Demokratie den Angriff vom 6. Januar wirklich abwehren will, muss der Rechtsstaat eines deutlich machen: Niemand steht über dem Gesetz."/yyzz/DP/he