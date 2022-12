Baden-Württembergs IG-Metall-Chef warnt vor US-Investitionsprogramm

STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger hat vor den Folgen des milliardenschweren US-Investitionsprogramm für die deutsche Industrie gewarnt. Das sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz sei ein echter "Gamechanger", sagte Zitzelsberger der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Die protektionistische Industriepolitik der USA erinnert schon ansatzweise an chinesische Industriepolitik", so Zitzelsberger, der den Pilotabschluss in der Metall- und Elektrobranche verhandelt hat und als Nachfolger von IG-Metall-Bundeschef Jörg Hofmann gehandelt wird.

"Wenn Investitionen so radikal subventioniert werden wie in den USA, dann wird das Geschäfte verschieben", sagte Zitzelsberger. Wenn sich daran nichts ändere, dann würden "ganz massiv Investitionen in Richtung USA verlagert werden". Er könne sich aber nicht vorstellen, dass sich an der US-Politik nichts mehr ändere. "Damit gäbe es so ein Ungleichgewicht im Wettbewerb, dass zum Beispiel in Europa hergestellte Fahrzeuge keine Chance auf dem US-Markt hätten."