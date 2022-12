WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Mittwoch zu seiner ersten Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der US-Hauptstadt Washington erwartet. Die US-Regierung bestätigte am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) entsprechende Berichte./nau/DP/stk

Weißes Haus Selenskyj am Mittwoch in Washington erwartet

