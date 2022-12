TECO 2030 schließt zusammen mit dem Konsortium eine Vereinbarung über 5 Millionen Euro für das HyEkoTank-Projekt ab

Im Rahmen des HyEkoTank-Projekts wird ein 18.600-DWT-Produktentanker mit einem 2,4-MW-Brennstoffzellensystem von TECO 2030 und einem 4.000-kg-Druckwasserstoffspeicher umgerüstet; er soll im Jahr 2024 vorgestellt werden.

„Ich freue mich über die enormen Anstrengungen, die alle Konsortialpartner für dieses Projekt unternommen haben. Gemeinsam werden wir der Welt zeigen, wozu Brennstoffzellen bei der Nachrüstung eines Produktentankers für Ektank in der Lage sind“, sagt Tore Enger, Group CEO von TECO 2030. „Mein Dank gilt der EU dafür, dass sie uns bei der Verwirklichung eines Brennstoffzellen-Nachrüstungsprojekts zur Reduzierung und Beseitigung von Emissionen entlang der europäischen Küsten unterstützen will“, fügt Enger hinzu.

„Shell ist stolz darauf, Teil dieses Brennstoffzellenprojekts zu sein, mit dem die Machbarkeit von Wasserstoff als CO2-freiem Kraftstoff für die Schifffahrt demonstriert werden soll. Unser Ziel ist es, bis 2050 ein Energieunternehmen mit Netto-Null-Emissionen zu sein, und um diesen Übergang zu beschleunigen, arbeiten wir mit Kunden und Unternehmen aus allen Sektoren zusammen. Shell wird das Brennstoffzellensystem kaufen und den erneuerbaren Wasserstoff für dieses bahnbrechende Projekt bereitstellen. Zugleich treiben wir weiterhin Innovationen voran, um die saubereren Energielösungen liefern zu können, die unsere Kunden benötigen“, so Carl Henrickson, General Manager Technology, Innovation & Digitalisation, Shell Shipping and Maritime.

Der wasserstoffbetriebene Tanker HyEkoTank wird am Anlegeplatz emissionsfrei sein; die Treibhausgasemissionen während der Seefahrt werden deutlich reduziert. Dieses Pionierprojekt könnte zum Vorreiter in diesem Segment der Seeschifffahrt werden und dazu beitragen, die ehrgeizigen Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen. Im Rahmen des europäischen „Green Deal“ hat sich die EU verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % zu reduzieren, und sich verbindlich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Im Rahmen des „Fit für 55“-Pakets entwickelt die EU derzeit ihre klima-, energie- und verkehrsbezogenen Rechtsvorschriften, um die geltenden Gesetze an die Ziele für 2030 und 2050 anzupassen.