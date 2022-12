DAX – Abwärts, trotz überverkaufter Indikatoren

Kein Weihnachtsfrieden, keine Jahresendrallye, keine Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste. Auch wenn es der eine oder andere gerne gesehen hätte, wenn die seit Oktober dieses Jahres laufende Aufwärtsbewegung weitergeführt worden wäre, konnte der DAX diese Hoffnung nicht erfüllen. In diesem Jahr liegen nur noch acht Handelstage vor uns und mehr als eine kleine Erholungsbewegung auf die jüngsten Kursverluste ist nicht mehr zu erwarten. Die im überverkauften Bereich notierenden Indikatoren werden kaum die Kraft am Markt aufbringen, um die jüngsten Tops wieder zu erreichen. Die 15.000er-Marke ist damit in diesem Jahr nicht mehr in Schlagweite. Die Umsätze haben nach dem Verfallstermin bereits deutlich abgenommen, was zeigt, dass viele Marktteilnehmer sich bereits nicht mehr am Handel beteiligen. Somit bleibt derzeit nur die Hoffnung auf ein besseres 2023, was nach der Statistik zumindest im ersten Halbjahr möglich ist.

