FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Mittwoch mit Gewinnen wieder den 14 000 Punkten nähern. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,61 Prozent auf 13 969 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Plus von 0,55 Prozent erwartet.

Der New Yorker Dow Jones Industrial hatte am Vorabend seine viertägige Verluststrecke beendet, in Asien wirkten am Morgen aber die ersten Indizien für eine geldpolitische Straffung der japanischen Notenbank vom Vortag noch etwas nach.