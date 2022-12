Die GfK-Konsumforscher befragen monatlich im Auftrag der EU-Kommission 2000 Menschen zur Verbrauchersituation in Deutschland. Der Befragungszeitraum für die aktuelle Analyse war vom 1. bis 12. Dezember./dm/DP/bgf

In der GfK-Befragung wurde deutlich, dass die moderater gestiegenen Energiepreise, die Entlastungen der Politik und die Tarifabschlüsse der vergangenen Wochen dazu führen könnten, dass die Menschen die Kaufkraftverluste für verkraftbar halten. Die Einkommenserwartung liegt aber weiter auf einem Niveau deutlich unter dem Vorjahr. Das gilt auch für die Anschaffungsneigung, die sich etwas stabilisiert hat.

Trotz der leichten Verbesserung befindet sich das Konsumklima nach wie vor auf fast historisch niedrigem Niveau. "Folglich wird der ausbleibende Konsum auch im kommenden Jahr eine Belastung für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland bleiben", prognostizieren die Nürnberger Forscher.

Zu der günstigen Entwicklung hätten vor allem die Energiepreise beigetragen, die moderater gestiegen seien als erwartet. Auch die Entlastungspakete der Bundesregierung hätten die Verbraucherstimmung aufgehellt. "Das Licht am Ende des Tunnels wird etwas heller", sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ist die Kauflust bei den Deutschen zurückgekehrt. Das Konsumklima sei zum dritten Mal in Folge gestiegen, teilte das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK am Mittwoch anlässlich seiner monatlichen Konsumstudie mit. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung wie auch die Anschaffungsneigung hätten dazugewonnen.

Verbraucherstimmung in Deutschland leicht gestiegen

