JEFFERIES stuft MCDONALDS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für McDonald's von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund einer drohenden Rezession sei die US-Schnellrestaurantkette sein bevorzugter Branchentitel, schrieb Analyst Andy Barish in eine am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2023. Das Schlussquartal 2022 dürfte einen anhaltend starken Nachfragetrend auf dem heimischen Markt belegen. Zudem erschienen die inzwischen gesunkenen Margenerwartungen erreichbar und McDonald's könnte Marktanteile gewinnen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2022 / 22:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2022 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 252,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andy Barish

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 315

Kursziel alt: 305

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m