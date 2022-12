JEFFERIES stuft NIKE INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 115 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und Bruttomarge des US-Sportartikelherstellers hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Künftig sollten zudem die Probleme mit den Lagerbeständen und im Zusammenhang mit China nachlassen, wodurch die Margen steigen dürften. Konik hob seine Schätzungen an und rät dazu, aus Lululemon in Nike umzuschichten./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2022 / 20:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2022 / 20:47 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +12,64 % und einem Kurs von 109,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Randal Konik

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 115

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m