Der Aufwärtstrend im Deutschen Aktienindex ist weiter intakt. Auch wenn die gestrige Entscheidung der japanischen Notenbank auf den ersten Blick ein Schock war und die Kurse fallen ließ, am Ende ist damit im kommenden Jahr auch ein Risikofaktor von der Agenda verschwunden.

Die Obergrenze der zehnjährigen Anleiherenditen wurde von der japanischen Notenbank monatelang verteidigt. Was man verteidigt, kann verloren gehen. Wenn man es nicht mehr verteidigt, liefert man Hedgefonds keinen Angriffspunkt mehr. Das ist, was die japanische Notenbank beschlossen hat. Sie hat sicherlich sehr genau beobachtet, was in Großbritannien unter der Regierung Truss passiert ist. Das Vereinigte Königreich hätte fast die Kontrolle über den eigenen Haushalt verloren, als die Zinsen in die Höhe schossen und die eigene Währung eine Talfahrt begann.