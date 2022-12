MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/22 auf "Add" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Kupferkonzern habe sehr gute Kennziffern vorgelegt, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Zudem lobte er den Ausblick auf 2022/23, der Raum für steigende Konsensschätzungen lasse./edh/gl

Die Aurubis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 77,38EUR gehandelt.



