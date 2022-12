Das neue Monatstief im DAX war in der gestrigen Vorbörse genau auf den Sprung zu den Verbraucherpreisen im November auftouchiert. Doch weiteren Abgabedruck gab es nicht. Somit war die Begrenzung aus der Morgenanalyse am 20.12.2022 auch schon der Tiefpunkt (Rückblick):

20221220 DAX Vorboerse

Mit dem XETRA-Start lief der DAX nach einem Test der 13.800 auch wieder schnell nach oben und verarbeitete damit erst einmal das GAP zu Freitag von unten. Genau dies hatte ich mir am Montag gewünscht, aber so ist Börse. Immerhin gab es dann um die 13.900 etwas Schwäche und das Momentum drehte leicht. Ein Setup an diesem Bereich hatten wir besprochen und setzte ich wie folgt um:

Mit dem Start der US-Börse konnte sich die Wall Street dann auch sehr schnell von weiterem Abgabedruck lösen und nach mehreren Tagen im Minus auch wieder Pluszeichen präsentieren:

2022-12-20 Wallstreet

Entsprechend freundlich schloss der DAX, zwar unter 13.900 Punkten und unter den Tageshochs, doch immerhin mit einem verkleinerten Minus in Bezug auf die Vorbörse. Auf Basis der Handelsinformationen und Daten der Börse Frankfurt ist somit für heute ein weiteres GAP zu erwarten:

2022-12-20 DAX Boerse Frankfurt

Den Aufwärtstrend ab dem Morgen zeige ich Dir hier noch einmal im Chartbild genauer auf, ebenso wie das zurückgelassene GAP zu Montag auf der Oberseite, was jedoch stark minimiert wurde:

20221220 Xetra DAX Dienstag

Nehmen wir den Schwung heute weiter mit?

DAX-Ideen zum Mittwoch

Durch den positiven Schlusskurs an der Wall Street und die nachbörslichen Ergebnisse von FedEx und Nike, die sehr positiv interpretiert wurden, könnte der DAX weiter aufschliessen. Beide nachbörslichen Entwicklung der Aktien zeige ich Dir hier auf:

2022-12-21 Nike Nachbörse Quartalszahlen

2022-12-21 FedEx Nachbörse Quartalszahlen

Die Vorbörse zeigt im DAX bereits ein Anlaufen der 14.000 was den Wochenhochs entspricht, denn hier waren wir am Montag schon einmal:

20221221 DAX Vorboerse

Auf diese Marke achte ich heute vor dem Hintergrund einer Gegenbewegung dort sowie auf das GAP, was wir neu einziehen sollten nach dem Start.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Mittwoch den 21.12.2022

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Diese Unternehmen melden in der nun startenden Woche noch Zahlen:

20221218 Earnings Week

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Das GfK Verbrauchervertrauen aus Deutschland wird gleich am Morgen veröffentlicht.

Am Nachmittag gibt es weitere Daten zum US-Immobiliensektor. Die MBA Hypothekenanträge sowie die Verkäufe bestehender Häuser sind hierbei wichtig. Parallel veröffentlicht die USA ihre Leistungsbilanz und später auch den Rohöl Lagerbestand.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

2022-12-21 Wirtschaftsdaten

Dein Andreas Bernstein

