WESTHOUSE übernimmt neusta eastern europe

München (ots) - Die Münchner Westhouse Group setzt den eingeschlagenen

Wachstumskurs fort und übernimmt die in Rumänien ansässige neusta eastern europe

. Damit stärkt Westhouse die führende Rolle als Recruiting-Plattform im

Technologie-Bereich.



Westhouse wurde 2002 in München gegründet und ist heute eine der führenden

internationalen Recruiting-Plattformen. Die Gruppe vermittelt Experten aus dem

Technologie-Bereich an renommierte Kunden in unterschiedlichen Vertragsformen:

vom Freelancer, über Arbeitnehmerüberlassung bis hin zur Festanstellung oder dem

Angebot von Managed Services. Die Westhouse Group beschäftigt an 13 Standorten

in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien rund 430 Mitarbeiter und

erwirtschaftete einen Umsatz von zuletzt knapp 200 Mio. EUR.